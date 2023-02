Un altro week end ricco di appuntamenti per le formazioni del settore giovanile biancorosso.

La Primavera di Formisano, dopo il blitz sul campo della Viterbese, torna al centro sportivo Paolo Rossi per il match con la Reggina: la diciottesima giornata di campionato si disputa domani alle 14,30. In trasferta, invece, l’Under 17 che domenica sarà attesa dalla sfida con il Palermo: appuntamento alle 10,30 al centro sportivo "Pasqualino Stadium".

Doppia trasferta per le Under 16 e Under 15: l’Under 16 Ascoli-Perugia è in agenda domenica alle 14 al "Picchio Village"; mentre l’Under 15 Ascoli-Perugia è in programma domenica alle 11,30 sempre al "Picchio Village".

Derby per l’Under 14: Perugia-Ternana è in programma domani con fischio di inizio alle 17 al centro sportivo "Rossi".

Per l’Under13 c’è il match interno con il Frosinone (quinta giornata di ritorno), domenica alle 12 al centro sportivo "Paolo Rossi".