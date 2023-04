Pontevecchio espugna Lama in rimonta

Terzultima giornata di Eccellenza che si è aperta con le vittorie fondamentali, in chiave salvezza di Foligno e Pontevecchio. La Pontevecchio ha espugnato Lama in rimonta, con Retini e Checcaglini, portandosi a 2 punti dal Ventinella terzultimo che oggi riposa. Il programma delle gare, oggi alle 15.

Angelana-Olympia Thyrus: salvezza praticamente in tasca per entrambe. Basta un punto per la matematica.

Branca-Atletico Bmg: la permanenza in Eccellenza è ormai cosa fatta. Gara che serve solo per le statistiche.

Cannara-Narnese: ospiti ormai praticamente salvi, mentre per i padroni di casa è la gara della vita. In caso di vittoria, infatti, si porterebbero ad un solo punto dalla zona playout.

Ellera-San Sisto: la formazione di Ciucarelli nuon vuole perdere terreno dalla vetta occupata dal Sansepolcro con 3 punti in più. Per il San Sisto è l’ultimo treno per i playoff.

Nestor-Castiglione: spareggio per il sestultimo posto che, con una sola retrocessione dalla serie D, potrebbe anche valere la salvezza diretta.

Pontevalleceppi-V.A. Sansepolcro: la capolista non può sbagliare, considerando che alla ripresa, dopo la sosta, effettuerà il turno di riposo.