Pisa-Ternana 1-0, Fere beffate allo scadere

Terni, 9 marzo 2024 – Ternana beffata allo scadere dal Pisa dopo aver centrato una traversa e due pali, collezionando diverse occasioni da rete. Zero punti e tanti rimpianti per i rossoverdi di mister Breda all’ Arena Garibaldi. Un gol all 89° di Moreo piega le Fere, che restano nei bassifondi della classifica, e premia i toscani di mister Aquilani che si affacciano invece in zona play off. Primo tempo equilibrato, con una buona occasione di Tramoni fermato da Iannarilli e la clamorosa traversa di Luperini, di testa a un passo dalla linea di porta. Nel secondo tempo domina a lungo la Ternana, che coglie un palo con Favilli e un legno esterno con Lucchesi, sfiorando il vantaggio ancora con Luperini e Favilli che costringono Loria a grandi parate. Nell’ultimo quarto d’ora cala però la pressione delle Fere e nel finale arriva la beffa: angolo di Veloso e colpo di testa di Moreo che sorprende Iannarilli.

PISA (3-4-2-1): Loria, Calabresi (16' st Beruatto ), Caracciolo, Canestrelli, Tramoni (1' st Valoti), Marin, Esteves (36' st Veloso), Barbieri, Toure, Arena (16' st D'Alessandro); Moreo . Allenatore: Aquilani.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Capuano, Lucchesi, Sgarbi, Casasola, Amatucci, Pyyhtia (33' st Labojko), Luperini, Carboni (45' st Dionisi sv), Pereiro (25' st Raimondo), Favilli (33' st Distefano). Allenatore: Breda. ARBITRO: Giua di Olbia 6. NOTE: spettatori 6.911 (di cui 700 da Terni)