Pin: "Castagner mi faceva da padre"

L’ex difensore del Perugia, Celeste Pin, intervistato da èNordEst, ha ricordato Ilario Castagner. ‘Ho ottimi ricordi, arrivavo da Colle Umberto e lui mi faceva da padre. Mi allenavo in pianta stabile con la prima squadra e Ilario mi fece esordire nel dicembre del 1979, poi purtroppo quel Perugia fu coinvolto nello scandalo scommesse del 1980, una brutta storia. Ma quella squadra era eccezionale. Era un tecnico molto carismatico – racconta ancora Pin a proposito di Castagner – e aveva per noi giovani un occhio di riguardo. Innovativo? Assolutamente sì. Indubbiamente le sue idee le metteva a disposizione della squadra, insisteva molto sulle ripartenze, era meticoloso nella fase difensiva e poi privilegiava il gioco di squadra. Se un difensore voleva sganciarsi poteva farlo però chiedeva di andarlo a coprire. Voleva equilibrio in tutte le zone del campo’.