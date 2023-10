Pierantonio ribalta la Nestor, 2-1 al "Checcarini"

NESTOR

1

PIERANTONIO

2

NESTOR: Baldoni Tiberi, Binaglia, Proietti, Covarelli (41’st Bernardini), Alabastri, Ciurnelli, Faraghini, J. Mancinelli, Carrer, Genovese (23’st Ceccarelli), Vestrelli (45’st Calistroni). A disp.: Jaku, Tamantini, Manucci, El Madouni, Pezzanera, Morales. All.: Vicarelli

PIERANTONIO: Zandrini, Pettinelli, Francioni, Piras, Capati, Al.Rossi (22’st Mortaro), M. Salis, Polidori (37’st Gaggioli), Aronni (31’st C. Mancinelli), Y. Salis (37’st Passeri), Lanzi. A disp.: Falconi, An. Rossi, Sannipoli, Cesarini, Piergentili. All.: Bruni

Arbitro: Vitali di Perugia (Silvioli-Trotta)

Marcatori: 14’st Proietti (N), 38’st Piras (P), 43’st C. Mancinelli (P)

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti Proietti, Vestrelli (N), Piras, Al. Rossi (P). Recuperi: 4’pt, 5’st.

MARSCIANO - Grazie a un uno-due micidiale nei minuti finali, il Pierantonio sbanca il “Checcarini“ e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. A Marsciano succede di tutto: pali, rigori sbagliati, ribaltamenti di risultato. La Nestor, che cercava continuità dopo il buon pari di Spoleto e un ruolino finora perfetto in casa (due vittorie su due), getta alle ortiche tre punti che fino a pochi istanti dal triplice fischio sembravano cosa fatta. Nestor in vantaggio al 59’ quando, su corner di Jacopo Mancinelli, Proietti in avvitamento manda la palla nell’angolo più lontano per l’1-0 della Nestor. Anche il pari del Pierantonio arriva su azione d’angolo: merito di Piras, il cui tiro al volo di piatto batte Baldoni per la rete dell’1-1; non passano nemmeno cinque minuti e gli ospiti ribaltano tutto con un altro neoentrato, Cristian Mancinelli, (fratello di Jacopo), che con un destro fantastico da 20 metri regala vantaggio e tre punti al Pierantonio.