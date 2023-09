"Perugia: Biancorosse pronte per la "prima" con Cannito in panchina"

Tutto è pronto: le biancorosse si apprestano a vivere la stagione di serie C. Da tre settimane le grifoncelle si stanno allenando in vista dell’esordio in campionato, che sarà in casa, in programma domani (con fischio di inizio alle 11) contro il Meran Women al centro sportivo "Paolo Rossi". Il tecnico delle biancorosse Salvatore Cannito, promosso dall’Under 17 femminile, è emozionato in vista della sfida che opporrà il Perugia ad una delle candidate alla vittoria finale. "Prima di tutto ringrazio la società che mi ha affidato questo incarico - spiega Cannito - siamo un gruppo giovane, con la maggior parte delle ragazze provenienti dal settore giovanile, la Serie C è un’esperienza nuova per tutti che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi mettendo entusiasmo e impegno nel lavoro quotidiano".

Si parte subito con un avversario difficile.

"Il Meran Women sarà una delle candidate alla vittoria finale, si inizia subito in salita ma noi dobbiamo pensare al percorso che vogliamo fare ovvero far crescere le nostre ragazze e porre le basi per un gruppo che duri nel tempo".

Questa la rosa della prima squadra che si appresta ad affrontare la stagione: Acosta, Annibaldi, Benedetti, Bernabei, Boila, Bovini, Cappelletti, Carocci, Cerasa, Cerquetelli, Chiasso, Curti, Fugnoli, Gigli, Gigliarelli, Gwziadowska, Libera, Olmi, Orefice, Palmerini, Persichini, Properzi, Riccardi, Saraga, Temperini, Tomassoli, Venturini,

Yimga.