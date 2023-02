Palermo Ternana 0-0, Fere brave e sfortunate

Cristiano Lucarelli

Palermo, 28 febbraio 2023 – Pari prezioso della Ternana a Palermo dopo due sconfitte consecutive. Uno 0-0 che sta anche stretto alle Fere del Lucarelli bis. Il ritorno in panchina del tecnico livornese, dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, dà infatti slancio ai rossoverdi che dominano nel primo tempo, per poi calare nella ripresa ma senza mai perdere la bussola della partita.

Nel primo tempo è il portiere rosanero Pigliacelli a negare il gol a Mantovani e a Dikité di testa, poi lo stesso Diakité sempre di testa centra il palo. Un ritrovato Partipilo quindi si procura un rigore, negato per un fuorigioco di centimetri. Il Palermo risponde con una travesa di Tutino. Ad inizio ripresa ancora Ternana, due volte pericolosa con Partipilo, le cui conclusioni vengono neutralizzate da Pigliacelli. Il Palermo riemerge nel finale dove sale in cattedra Iannarilli, che in pieno recupero si oppone due volte a Vido.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, (27' st Di Mariano), Segre (1' st Saric), Gomes, Broh, Masciangelo (1' st Aurelio); Brunori (27' st Soleri), Tutino (38' st Vido). Allenatore: Corini (in panchina Lanna ).

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakité, Sorensen, Mantovani (38' st Bogdan sv), Cassata ,, Di Tacchio , Coulibaly, Corrado (27' st Martella sv); Palumbo (38' st Capanni sv); Falletti (27' st Defendi, 31' st Paghera ), Partipilo. Allenatore Lucarelli .

Arbitro: Miele di Nola 6.



Note: spettatori 16.862