Osservatorio Contro i ciociari è ad ’alto rischio‘

Il "Curi" riapre le sue porte per un appuntamento definito ad "alto rischio". L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la partita Perugia-Frosinone che si giocherà sabato 1 aprile al Curi, fra le partite con profili di rischio. Di seguito quanto si legge sul comunicato. "Per l’incontro di calcio di Serie B Perugia – Frosinone del 1 aprile 2023, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti, incedibilità dei titoli; impiego di un adeguato numero di steward e rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".

A inizio della prossima settimana si terrà il consueto appuntamento con il Gos per decidere le misure di sicurezza e poi saranno messi in vendita i tagliandi per l’appuntamento in agenda tra sette giorni contro la capolista.