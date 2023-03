"Orvietana, avanti con l’impresa"

ORVIETO - "Orvietani, la squadra che rappresenta la nostra città è impegnata nel portare a termine un’impresa ricca di difficoltà. Domenica scorsa ha compiuto un lavoro importante, vincendo la partita con una rivale diretta, sarà quasi obbligata a fare altrettanto per consolidare le probabilità di arrivare alla salvezza. Che stanno crescendo ma non sono ancora abbastanza". Sono parole del Presidente, Roberto Biagioli. Un incoraggiamento in più che potrebbe servire a fare la differenza. Avversario è la Flaminia Civitacastellana, formazione collocata, attualmente, in una posizione tranquilla, sorta di Purgatorio, soddisfacente ma non esaustivo.. Sergio Agatino Garufi, ventisettenne da Giarre, è tra i giocatori più in forma del momento. Può vantare una buona carriera fra i prof., dopo l’ultimo turno è stato candidato a miglior giocatore della settimana in serie D. E’ mancino, gioca nel ruolo di centrale Quanto sopra, non significa che il Civita Castellana verrà ad Orvieto in gita turistica, più semplicemente, non trattandosi di novanta minuti da ultima spiaggia, che anche per l’Orvietana sarà possibile un approccio più morbido e l’occasione per mettere in campo quanto preparato, senza frenesia. Fiorucci, questa settimana ha parlato molto con i giocatori, di questo e molto altro, ora la parola passa al campo. Sul quale gradirebbero scendere tutti, anche se il tecnico preferisce tenerli sulla graticola. Mattia Vicaroni, rientrato nel gruppo in pianta stabile dopo il serio infortunio, è fra coloro che scalpitano maggiormente. Chissà che non trovi spazio.

Roberto Pace