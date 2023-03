Olivieri si ferma ancora Stop in allenamento

Brutta notizia a Pian di Massiano: Marco Oliveri si è fermato ancora. Lo stop durante la seduta di allenamento di ieri pomeriggio. Ora per il calciatore scatteranno i controlli di rito, gli accertamenti per capire se si tratta di una lesione muscolare. Un vero peccato, visto che Olivieri era tornato in gruppo proprio a inizio settimana dopo l’infortunio che lo aveva costretto a saltare l’ultimo appuntamento di Cittadella e di vivere le ultime settimane a singhiozzo. Già oggi si potrà avere un quadro più chiaro sulle condizioni del giocatore e sui tempi di recupero.

Ieri la squadra ha sostenuto una doppia seduta: al mattino lavoro in palestra, seduta in campo (a porte aperte) nel pomeriggio. Ancora assente Samuel Di Carmine (l’attaccante è in permesso dopo il grave lutto che lo ha colpito), a parte invece Luperini, mentre Sgarbi è rientrato regolarmente in gruppo. Per oggi è prevista una seduta al mattino.