Numeri. Girone d’andata amaro per le retrocesse dalla B

Una stagione non proprio facile e felice per le tre squadre retrocesse dalla B nell’ultima stagione. Il Perugia alla vigilia della sfida con il Cesena, che ha chiuso il girone di andata, ha salutato Francesco Baldini, l’arrivo di Formisano non ha prodotto i risultati sperati. A Benevento l’ultimo incroci è stato fatale per Matteo Andreoletti, l’allenatore più giovane prima dell’arrivo al Grifo di Formisano. Fatale per il tecnico di Alzano Lombardo il ko casalingo contro il Catania: decisione del presidente Oreste Vigorito presa al termine del sonoro 4-0 incassato dai giallorossi. Lievemente in ripresa la Spal, anche se la posizione in classifica attuale è ancora estremamente pericolante (19 punti). La squadra di Ferrara ha già cambiato allenatore, il 3 ottobre: Mimmo Di Carlo, che aveva iniziato, male, il campionato, ha lasciato a Leonardo Colucci.