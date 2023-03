Messaggi a Dell’Orco "Saprai rialzarti"

Il Perugia Calcio si è stretto intorno a Cristian Dell’Orco dopo il grave infortunio al ginocchio e l’operazione. Christian Kouan, in particolare, ha voluto dedicargli un pensiero attraverso una stories su Instagram, con una foto che li ritrae abbracciati: "Purtroppo nella vita possono accadere episodi poco piacevoli, ma sono sicuro che saprai rialzarti _ scrive il centrocampista biancorosso al difensore che ha chiuso la stagione con largo anticipo. Presto sarai meglio di prima! Buona guarigione Samurai". Dell’Orco è stato operato martedì dal professor Cerulli che ha annunciato i tempi di recupero: saranno necessari sei mesi per poter tornare in campo. Il difensore, quindi, potrà vestire la maglia biancorossa solo a inizio della prossima stagione. Non sarà ancora guarito il ritiro estivo.