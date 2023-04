Lunedì c’è il Modena Biglietti già in vendita

PERUGIA - Sono già in vendita i tagliandi per la partita Perugia-Modena in programma lunedì al Curi alle 15. I biglietti possono essere acquistati in modalità online (in questo caso servirà la Grifo Card), nelle ricevitorie abilitate Ticketone e anche alla biglietteria dello stadio di Pian di Massiano che resterà aperta nei seguenti orari. Oggi, a partire dal pomeriggio, dalle 16 alle 19, domani e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiusura nel giorno di Pasqua, mentre lunedì, giorno della gara, dalle 10 alle 14 (orario di chiusura tassativo). Per quanto riguarda il settore ospiti, non è in attiva la vendita online ma sarà possibile solo attraverso ricevitorie autorizzate Ticketone e terminerà domenica alle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro.