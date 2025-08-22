Livorno Ternana 1-0, “piccole” Fere

Terni, 22 agosto 2025 – La Ternana “stecca” la prima a Livorno. Troppo poco, dai rossoverdi, per evitare la sconfitta. Tutto sommato buono il primo tempo, ripresa decisamente negativa delle Fere, su cui incombono come noto seri problemi societari. Se la festa del “Picchi” per il ritorno alla vittoria in serie C è tutta del Livorno, la gara resterà scolpita negli almanacchi per la presenza dei big degli arbitri, chiamati a visionare il debutto del Football video sport (Fvs), il “videosupporto” che gli allenatori possono “chiamare” per due volte nella gara. Pierluigi Collina, presidente Commissione arbitri della Fifa, e Daniele Orsato, responsabile della Can C, hanno battezzato il nuovo sistema. Tornando alla gara, Fere volenterose nel primo tempo, ma a inizio ripresa il gol di Marchesi su assist dell’ex Dionisi cambia tutto. La reazione della Ternana è blanda e confusa, fino al disperato forcing finale. Da segnalare i 12 minuti di recupero (9 + 3) e la “card” con cui mister Liverani chiede e ottiene l’espulsione di Marchesi per gioco violento

LIVORNO (3-4-1-2): Seghetti, Gentile (1' st Ghezzi 6.5), Noce, Baldi (36' st Biondi 6), Mawete (50' st Bonassi sv), Hamlili, Welbeck, Antoni, Marchesi , Panaioli (50' st Panattoni sv), Dionisi (14' st Malva 6). Allenatore: Formisano TERNANA (3-4-2-1): Vitali, Maestrelli (23' st Rovaglia), Capuano (22' st Loiacono 6), Martella, Romeo (43' st Turella sv), Vallocchia, Mcjanet (38' st Kerrigan sv), Donati , Orellana (23' st Tripi), Tito, Ferrante. Allenatore: Liverani

ARBITRO: Gianquinto di Parma

Ste.Cin.