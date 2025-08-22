Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al vice Dodo. Il nome è quello di Lamptey

Firenze, 23 agosto 2025 - Achiviata la bella vittoria di Presov contro il Polissya, e in attesa del debutto in campionato contro il Cagliari di domani pomeriggio (ore 18.30), la Fiorentina ha deciso di accelerare i propri movimenti di mercato, quantomeno quelli che restano per completare la rosa a disposizione di mister Pioli. L’attenzione della società si è spostata in particolare sulla fascia destra della difesa, dove il nome nuovo è quello di Tariq Lamptey, terzino ghanese classe 2000 in forza al Brighton e cresciuto nel settore giovanile del Chelsea.

Il giocatore, che ha già manifestato disponibilità a trasferirsi in Italia, è valutato circa 6 milioni di euro: una cifra non proibitiva, tenendo conto che la sua ultima stagione è stata condizionata da un paio di infortuni. Nonostante la statura non elevata, Lamptey si distingue per velocità, tecnica e adattabilità, qualità che lo rendono utilizzabile anche sulla corsia mancina. Un jolly, insomma, al quale la Fiorentina sta pensando. Al giusto prezzo potrebbe arrivare alla corte di Pioli.

L’interesse viola è legato anche alle incertezze su Fortini, giovane laterale che non ha convinto appieno il tecnico gigliato, non a livello tecnico ma complice una condizione fisica ancora lontana da quella ottimale. La Fiorentina, tuttavia, non intende privarsi del classe 2006 a titolo definitivo: per lui ci sono stati sondaggi da Torino, Empoli e, in estate, anche dal Bournemouth, ma la società ha ribadito di non volerlo cedere definitivamente. Stesso messaggio recapitato anche al Milan a inizio estate.

Intanto è in arrivo la definizione dell’acquisto di Piccoli, destinato a rinforzare il reparto offensivo. Possibili visite mediche nella giornata di lunedì, dopo che avrà vissuto da spettatore la partita tra la sua ex squadra (il Cagliari) e la sua futura squadra (la Fiorentina). Sul fronte uscite, resta aperto il dialogo con il CSKA Mosca per Beltrán (per il quale si è informato anche il Parma, che però lo prenderebbe soltanto in prestito, ma attenzione anche a una mossa del River Plate nei prossimi giorni), mentre altri giocatori considerati fuori dal progetto – tra cui Ikoné, Barak, Infantino e Bianco (il giovane centrocampista preferirebbe il Sassuolo all'ipotesi di scendere in B con Catanzaro o Monza) – attendono offerte concrete. Possibile che alcuni di questi sfruttino mercati che resteranno aperti anche oltre l'1 settembre.

Alessandro Latini