L’evento. Al via l’Academy Cup 2024: è la decima edizione. L’ultimo atto della manifestazione domani al "Curi»

Si parte per una nuova edizione, una data importante. Tutto pronto l’Academy Cup 2024, il torneo riservato alle società affiliate al Perugia calcio che quest’anno è giunto alla decima edizione. Sono cinquantaquattro 54 le squadre che, a partire da oggi, per tre giorni si sfideranno nei nove campi sparsi in tutta l’Umbria, da Spello a Collepepe, passando per Cortona, Allerona, Orvieto, Castiglione del Lago, Sanfatucchio, Petrignano e, da quest’anno, anche lo stadio "Curi" di Pian di Massiano che ospiterà le gare tutti i giorni.

Sicilia, Sardegna ma anche Calabria, Puglia, Lazio e Piemonte, solo alcune delle regioni rappresentate per una manifestazione che tra ragazzi, genitori e accompagnatori richiama in Umbria quasi duemila persone.

Il torneo, per lo spirito e l’idea con la quale è nato, prevede sì una classifica ma non un vincitore finale perché tutte le 54 squadre vengono premiate il primo giorno sul campo dove giocheranno. Alla manifestazione, che segue le direttive FIGC, può partecipare solo la categoria “Pulcini misti” ovvero i nati nel 2013, 2014, 2015 (8 anni compiuti – no 2016) e le bambine nate anche nel 2012 con apposita deroga.

"Siamo carichi – spiega il responsabile Academy Lucarini – con la consapevolezza che questa manifestazione rappresenta tutto il progetto Academy che da oltre dieci anni portiamo avanti con il presidente Santopadre. Speriamo di non deludere nessuno".