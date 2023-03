La Ternana ritrova Favilli Il gol è un vero problema

Ieri pomeriggio le Fere hanno ripreso a lavorare al “Taddei“, a porte aperte, per cominciare la preparazione in vista dell’attesissimo confronto casalingo col Bari in programma domenica (ore 16.15). Il tecnico Cristiano Lucarelli, che oggi alle 12.30 parla in conferenza stampa, ha recuperato l’attaccante Andrea Favilli (nella foto) tornato finalmente a lavorare insieme al gruppo. Una notizia estremamente positiva, questa, per il reparto offensivo rossoverde che domenica scorsa ha recuperato anche il centravanti Alfredo Donnarumma, il quale è stato impiegato nella parte finale della gara col Genoa. Nella fase attuale c’è l’assoluta necessità per la Ternana di disporre di attaccanti di ruolo al fine di aumentare il potenziale offensivo della squadra che, numeri alla mano, nelle 10 gare finora disputate del girone di ritorno ha realizzato solo 8 reti. Tra l’altro, le Fere non segnano più gol nel secondo tempo delle partite dalla trasferta in casa del Benevento dell’ormai lontano 15 ottobre 2022, allorquando vinsero per 3 a 2 rimontando il doppio svantaggio subito dai campani. Tutte e tre i gol furono realizzati nella ripresa, nell’ordine da Sorensen (58’), Pettinari (73’) che poi è passato in prestito proprio ai sanniti nella sessione invernale del calciomercato, e Di Tacchio (81’). Da quel giorno, però, in ben venti partite la Ternana non è più riuscita a bucare le porte delle squadre avversarie nel corso della seconda parte delle stesse. La classifica ha risentito inevitabilmente di tale rendimento, soprattutto nell’ultimo periodo, e in tale contesto il confronto col Bari può rappresentare uno spartiacque per il campionato della Ternana che si trova nel bel mezzo della classifica, a 5 punti dalla zona play-off e a 6 da quella dei play-out. Al rientro in gruppo di Favilli ha fatto da contrappeso lo stop del fantasista Cesar Falletti il quale ha svolto terapie e lavoro personalizzato al pari dei difensori Marino Defendi e Luca Ghiringhelli. I rossoverdi torneranno ad allenarsi al “Taddei“ anche stamattina, a partire dalle ore 10, ancora a porte aperte.

GIUDICE: a Terni il Bari non potrà schierare in campo il suo capitano Valerio Di Cesare, difensore, e il centrocampista Raffaele Maiello che sono stati squalificati per una giornata all’esito dell’ultimo turno di campionato. Per quanto riguarda la Ternana, invece, il cartellino giallo rimediato contro il Genoa da Frederik Sorensen ha fatto scattare l’inserimento del difensore danese nella lista dei diffidati, in aggiunta al pari ruolo Valerio Mantovani. Alla prossima ammonizione, quindi, per entrambi si azionerà la squalifica.

Massimo Ciaccolini