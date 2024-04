La squadra. Mezzoni ancora a parte. Sylla è tornato in gruppo

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della sfida di domenica a Pesaro. Paz, Iannoni e Vulikic, assenti mercoledì perché impegnati in una seduta in piscina, sono rientrati in gruppo, pienamente ristabiliti. È invece rimasto ancora ai box Mezzoni: solo oggi si avranno più chiare le condizioni del difensore e la sua disponibilità per il match sotto i riflettori. È rientrato in gruppo anche Sylla, l’ex di turno, che mercoledì era rimasto a riposo per una febbre leggera. In campo anche Lewis ma per quanto riguarda il suo impiego, Formisano si riserva di decidere solo alla vigilia, più facile ipotizzare un rientro con l’Arezzo. Con Mezzoni in dubbio e Lewis presumibilmente fuori, a Pesaro potrebbe toccare a Dell’Orco dal primo minuto: il centrale è pienamente ristabilito ed è nelle intenzioni di tutti recuperarlo in vista del finale di stagione.