La Sir prosegue l’avventura con la storica nemica Modena

Torna in campo questo pomeriggio (ore 18) la Sir Safety Susa Perugia che prosegue l’avventura nei play-off per il quinto posto. Al palasport di Pian di Massiano i block-devils vogliono consolidare la vetta della classifica contro la nemica storica Valsa Group Modena che, malgrado le ultime due sconfitte registrate, è rivale da prendere con le molle. Tanti i precedenti, i bianconeri hanno vinto ventitré volte e ceduto in venti occasioni. La formazione del tecnico Andrea Anastasi ancora stenta a ritrovare la sua consistenza e dovrà aumentare la concentrazione.

Tra i padroni di casa scalpitano per mostrare il loro valore il libero Alessandro Piccinelli e lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk (nella foto). Sarà una delle ultime apparizioni sulla panchina degli emiliani per coach Andrea Giani che pochi giorni fa ha saputo di non essere confermato in gialloblu. Gli ospiti hanno molta qualità con l’emergente opposto Lorenzo Sala ed il centrale Giovanni Sanguinetti. I direttori di gara dell’incontro saranno Alessandro Rossi (IM) e Serena Salvati (RM). Il probabile sestetto di Perugia: Giannelli ad alzare e Herrera opposto, Russo e Resende Gualberto al centro, Leòn e Semeniuk di banda, Piccinelli libero. Il possibile di Modena: ad alzare Mossa de Rezende in diagonale a Sala, in posto-tre Stankovic e Sanguinetti, schiacciatori Ngapeth e Rinaldi, libero Rossini.

Alberto Aglietti