La Sir ha ufficializzato il divorzio da Anastasi Il presidente Sirci: "Stiamo valutando altre opzioni"

Siamo alle solite, finita la stagione agonistica rimane più di una insoddisfazione per le mancate vittorie alla Sir Safety Susa Perugia. Il club bianconero investe molti soldi ma i trofei più importanti (scudetto e champions league) stentano ad entrare in bacheca, per un motivo o per un altro.

Quando non si centrano gli obiettivi è poi facile che si creino delle crepe e ancora una volta il club decide di cambiare la guida tecnica. Nella prossima stagione di superlega maschile non sarà Andrea Anastasi l’allenatore dei bianconeri. Con una nota stampa ieri il club ha confermato quanto si era capito.

Queste le parole del presidente Gino Sirci (nella foto con Anastasi durante il sodalizio): "Andrea Anastasi non sarà il nostro allenatore per il prossimo anno, ruolo per il quale stiamo valutando altre opzioni. Desideriamo ringraziarlo per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la supercoppa italiana ed il mondiale per club, due nostri importanti obiettivi.

Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti, e gli auguriamo le migliori fortune umane e professionali". Alla prossima edizione della supercoppa parteciperanno le due finaliste scudetto (Trento e Civitanova Marche), la vincitrice della coppa Italia (Piacenza) assieme alla miglior classificata della stagione regolare (Perugia).

Alberto Aglietti