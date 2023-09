La sintesi delle partite della Lega Pro anche su Youtube

PERUGIA - I momenti salienti delle partite di C saranno visibili da quest’anno anche su un canale Youtube voluto dalla Lega Pro. "Da questa stagione – si legge nel sito ufficiale – il canale Youtube ufficiale della Lega Pro trasmetterà gli highlights di tutte le partite del campionato di Serie C Now. Questa importante novità permetterà a tutti tifosi della Lega Pro di rivedere le giocate più belle delle loro squadre. Gli highlights del canale Youtube "Lega Pro Official" saranno tutti commentati e prossimamente verranno aggiunti anche nuovi contenuti editoriali che andranno a fornire un servizio ancora più completo".