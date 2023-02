Imolese-Gubbio 1-1, buon punto in trasferta. Ma la prestazione lascia a desiderare

Per approfondire:

Gubbio (Perugia), 26 febbraio 2023 – Un buon punto, per come si era messa la gara, ma una prestazione che lascia ancora a desiderare.

Questo il bollettino della trasferta del Gubbio sul campo dell’Imolese, con i rossoblù che non

riescono a uscire dal brutto periodo di forma, confermando le difficoltà mentali e di gioco viste di

recente. Dopo 5’ Bonini su corner di Arena sfiora il palo, ma il match, nervoso e spezzettato, con un campo che non permette un gioco fluido e palla a terra, stenta a decollare. Ci pensa allora D’Auria, che a fine primo tempo salta due avversari, scarica al limite per Bani che calcia potente, Greco respinge ma non può nulla sul tap-in vincente di Zanini.

Nel secondo tempo Braglia prova a mischiare un po’ le carte cambiando interpreti, e il Gubbio si affida ad Arena, che al 51° con il mancino da fuori area non centra lo specchio della porta. Greco si rivela formidabile sul colpo di testa ravvicinato di Maddaloni al 59°, ma per il pareggio si deve aspettare il 79°. Rosaia riceve sulla destra e smista al centro, Semeraro controlla e calcia, la palla rimbalza sul terreno bagnato e inganna Rossi infilandosi all’angolino per l’1-1.

Nel finale Mamona crossa dalla destra e Fort spaventa gli umbri, ma ancora una volta Greco dice di no. L’A.S. Gubbio ha anche ricordato Uliano Vettori, ex allenatore rossoblù e avversario nel mitico spareggio del Curi contro il Poggibonsi, scomparso nella giornata di ieri.

Il tabellino

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; De Vito (st 28’ Scremin), Serpe, Maddaloni, Agyemang (st 9’ Fort);

Faggi, Bani (st 19’ Bertaso), Zanon; Zanini (st 28’ Annan); D'Auria (st 28’ Mamona), Simeri. All.

Antonioli. A disp. Adorni, De Feo, Camilleri, Corner, Tulli, Macario.

GUBBIO (4-2-3-1): Greco; Corsinelli (st 22’ Tazzer), Redolfi, Bonini, Nicolao (st 22’ Semeraro);

Rosaia, Toscano (st 19’ Bontà), Bulevardi (st 19’ Arras); Arena; Di Stefano (st 1’ Spina), Vazquez.

All. Braglia. A disp. Meneghetti, Di Gennaro, Dutu, Vitale, Portanova.

ARBITRO: Burlando di Genova (Peloso-Tommasi)

MARCATORI: pt 42’ Zanini, st 35’ Semeraro.

NOTE: calci d’angolo 6-5; ammoniti: Arena, Agyemang, Rosaia, Bani, Zanon, Bonini, Redolfi;

recupero: pt 1’; st 5’.