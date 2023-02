E’ morto Ilario Castagner, allenatore col sorriso. Guidò il “Perugia dei miracoli”

Ilario Castagner (ag. Aldo Liverani)

Perugia, 18 febbraio 2023 – E' morto oggi a 82 anni Ilario Castagner, calciatore e storico allenatore del "Perugia dei miracoli" con cui concluse il campionato da imbattuto, classificandosi al secondo posto in classifica dietro al Milan e sfiorando il sogno dello scudetto. A darne notizia è il figlio Federico via social: "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà".

Castagner è rimasto molto legato al Perugia, che ha poi allenato anche negli anni novanta in due occasioni, e alla città dove si era fermato a vivere con la famiglia. La sua morte è avvenuta oggi, giorno in cui allo stadio dedicato a Renato Curi, che lui allenò, si gioca il derby Perugia-Ternana.

Originario di Vittorio Veneto (Treviso), da calciatore militò nella Reggiana e nel Legnano prima di approdare al Perugia dal 1961 al 1964, poi un triennio in Toscana al Prato e la precoce chiusura della carriera nel Rimini.

Da allenatore si formò all’Atalanta, ma le sue panchine sono soprattutto quelle del Perugia (con il quale arrivò secondo nel 1978-79 in Serie A) e quelle milanesi su tutte e due le sponde, sia quella rossonera che quella nerazzurra.