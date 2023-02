Il Ventinella inchioda sullo 0-0 anche la capolista Sansepolcro E nel finale sfiora il colpaccio

VENTINELLA

0

V.A. SANSEPOLCRO

0

VENTINELLA (5-3-2): Zucconi; Morucci, Sacco, Scappini, Pilleri, Pici (38’ st Checchi); Marchesini, Pinazza (38’ st Mariani), Bietta; Catani (32’ st Montacci), Boldrini. A disp.: Miccio, Bigarini, Nucci, Ricciarelli, Cardinali, Sheji. All.: Bisello Ragno.

V.A. SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Patata; Del Siena, Beers, Nuti, Pedrelli; Locchi, Priorelli (21’ st Arcaleni); Braccini, Mariotti (18’ st Brizzi), Quadroni (18’ st Valori); Essoussi. A disp.: Mariangioli, Beretti, Gennaioli, Carbonaro, El Motharim, Burzigotti. All.: Armillei.

Arbitro: Moretti di Cesena (Brizioli e Chiara Trotta di Perugia).

NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Marchesini, Pinazza, Zucconi (V). Recupero: pt 1’, st 5’

Dopo aver fermato l’Ellera, il Ventinella inchioda sullo 0-0 anche il Sansepolcro che resta al comando del campionato di Eccellenza ma con un solo punto di vantaggio sui corcianesi e con una gara in più. Armillei deve rinunciare a Croce e, proprio alla vigilia, si ritrova anche senza Burzigotti in ospedale al fianco della moglie Giulia per la nascita della secondogenita Lavinia. A proposito, auguri! Valori parte dalla panchina per un problema alla schiena e largo al 4-2-3-1 con Braccini, Mariotti e Quadroni a supporto di Essoussi davanti. Dall’altra parte Bisello Ragno ritrova Pilleri da braccetto a sinistra nel suo 5-3-2 ed è un ritorno fondamentale perché senza di lui il Ventinella ha solo perso. Il Sansepolcro ci prova subito con Mariotti e Pedrelli. Il Ventinella si vede al minuto 29 con Catani che spara alto. Nella ripresa Locchi sradica subito palla dai piedi di Pinazza che chiede il fallo, Mariotti ha la palla dell’1-0 ma manda fuori per questioni di centimetri. Armillei pesca in panchina inserendo Valori, Brizzi e Arcaleni per Quadroni, Mariotti e Priorelli. Occhio a Catani che conclude sul fondo e, soprattutto occhio ad Esssoussi che al minuto 68 fa tremare la traversa. Al 79’ ecco l’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia della gara. Essoussi lancia Brizzi in profondità, l’uscita di Zucconi non è delle migliori, poi il numero uno di casa frana addosso a Brizzi che finisce giù. Il Sansepolcro chiede il penalty, l’arbitro Moretti di Cesena sorvola e assegna il calcio d’angolo fra le proteste dei biturgensi. All’87’ è Valori a finire giù in area con proteste, stavolta, decisamente più contenute. Ed ecco così che il Ventinella per poco non fa il colpaccio con il neo entrato Montacci al 90’ e, soprattutto, con Morucci al 92’ che costringe Patata a volare per lo 0-0 finale.