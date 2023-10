Il tecnico. Baldini: "Bravi ad aspettare il momento giusto. Un regalo di mercato? Dietro siamo tanto corti»

"I miei ragazzi sono stati bravi a colpire nel momento giusto. Era una sfida tutt’altro che semplice – spiega Francesco Baldini ai microfoni di Umbria Tv – perché la Juventus, anche se Under 23, compra giocatori importanti, li paga bene, e dal punto di vista dell’impatto fisico e tecnico era alla nostra altezza. Poi diventare squadra non è semplice. I ragazzi hanno aspettato il momento giusto, poi la qualità è venuta fuori, i meriti sono della squadra che sta crescendo giorno dopo giorno".

Qualche cambio iniziale e le risposte ottenute, in vista anche del turno infrasettimanale.

"Ho avuto buone risposte, ho tolto Torrasi perché lo considero più un play, ho fatto una riflessione anche in vista di giovedì perché Bartolomei ha avuto la febbre, Paz ha fatto una buona gara, Seghetti ha spinto. E così a Recanati ho qualche giocatore fresco come Mezzoni, Lisi, Iannoni. Ho detto ai giocatori che in questo ciclo di gare tutti devono essere pronti, anche perché abbiamo tanti viaggi da fare e ci sarà bisogno di tutti".

Se potesse scegliere un regalo per gennaio, preferirebbe un difensore o una punta di peso? "Faccio fatica a rispondere perchè non voglio mancare di rispetto ai ragazzi che stanno lavorando tanto. Dietro siamo veramente corti e Morichelli non sta bene e dovrà fare accertamento, per ora devo tenere Vulikic e Angella in una teca di vetro, mi servirebbe di farli respirare e lì sono più preoccupato perchè davanti noi i gol li facciamo. Dovrei adattarci Mezzoni o Paz o altri".