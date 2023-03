Il Sansepolcro non fallisce Supera con personalità il Branca e mantiene la vetta in solitaria

VA SANSEPOLCRO

2

BRANCA

1

V.A. SANSEPOLCRO Mariangioli; Del Siena, Pedrelli, Burzigotti, Gorini; Arcaleni (47’st Gennaioli), Priorelli (27’st Locchi), Braccini (27’st Essoussi), Mariotti (32’st Brizzi); Valori, Quadroni (32’st Beers). All. Armillei

BRANCA Sergiacomi; Sorbelli (6’st Bazzucchi), Roscini, Benedetti, Lilli; Biagiotti (43’ Di Bacco), Mangiaratti, Giambi, De Iulis (42’st Provvedi); Marchi, Rossi. All. Gnagni (Lisarelli squalificato).

Arbitro: Reali di Foligno (Cannoni e Botu di Città di Castello)

Note: espulso all’11’ st Del Siena (S) per somma di ammonizioni. Espulso al 24’ st il vice allenatore Picchi (S) per proteste. Ammoniti: Gorini, Rossi, Di Bacco, Valori, Giambi, Carbonaro, Roscini.

SANSEPOLCRO - Una prova di cuore e grande personalità permette al Sansepolcro di ottenere battere 2-1 il Branca ed allungare di nuovo a più 3 sull’Ellera. Primo tempo con poche emozioni. Nel secondo tempo è tutta un’altra partita e i ragazzi di Armillei iniziano a creare varie occasioni in rapida successione. Al 2’ Valori spara alto di sinistro dopo un buon suggerimento di Quadroni. Al 3’ è Mariotti che tenta la conclusione, ma Sergiacomi è reattivo e mette in corner: sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Quadroni va vicino al gol vantaggio. Il risultato si sblocca un paio di minuti dopo grazie all’iniziativa individuale di Mariotti, che riceve trova il diagonale dell’1-0. Il vantaggio bianconero dura praticamente un minuto, perché al 6’st arriva il pareggio del Branca con un’altra grande giocata individuale di Mangiaratti. La situazione per il Sansepolcro sembra complicarsi al 11’ quando l’arbitro estrae il secondo giallo per Del Siena per un intervento su Giambi. Al 29’ però Mariotti approfitta di uno svarione di Giambi e firma il 2-1 che fa esplodere il Buitoni.