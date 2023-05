Il Pontevalleceppi si salva Dragoni punisce il Foligno

Foligno

0

Pontevalleceppi

1

4 - 3-1-2 De Oliveira; Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso; Abbate, Brunetti (18’ s.t. Massa) Peppoloni (7’ s.t. Piermarini); Bacchi (39’s.t. Bigarelli) Giannò, Sias (7’s.t. Pucci). A disposizione : Fortunati, Masci, Isaki, Dieng : All: Cotroneo.

PONTEVALLECEPPI 4-3-3 Biscarini; Dyrma ( 39’ s.t. Mattia), Ricci, Cerboni, Covarelli; Dolcini (23’s.t. Buonaventura), Giuliacci, Procacci; Finetti (1’s.t. Monacelli, Urbanelli (34’s.t. Mancini) Dragoni (45’s.t. Casciari). A disp : Galassi, Bellucci, Monni, Cacellotti. All: Polverini.

Arbitro : Colombi di Terni.

Rete 9’ p.t. Dragoni. Ammoniti: Finetti, Pucci, Cerboni, Monacelli, Massa. Angoli : 9 – 4.

di Carlo Luccioni

Il Pontevalleceppi raggiunge la matematica salvezza, il Foligno affonda e il mantenimento della categoria è sempre più appeso ad un filo. E’ il verdetto del confronto di ieri, appuntamento che gli uomini di Polverini con il blitz al Blasone, passano agli archivi con la salvezza arrivata con un turno di anticipo, al contrario del Foligno il cui destino si conoscerà a conclusione della lotteria playout. Sconfitta caratterizzata nel dopo partita dal diverbio, piuttosto acceso nello spazio antistante l’ingresso della gradinata che, ha visto protagonisti i tifosi che hanno rumoreggiato a gran voce nei confronti di Simone Filippetti, colui che è subentrato al vertice della società al posto di Renato Colavita. Per tornare alla partita, da sottolineare l’approccio da incubo degli uomini di Cotroneo che dopo appena 9 minuti, quando gli ospiti hanno trovato il vantaggio con Dragoni che ha realizzato il gol – partita che vale la permanenza. "Raggiungere questo obiettivo con 90 minuti di anticipo – ha commentato Nicola Polverini – è un traguardo che la squadra ha meritato per quanto fatto nella stagione. Peccato che non siamo riusciti a chiudere la partita perché nei secondi 45 minuti, come sempre accade, siamo stati costretti a respingere l’assalto dei padroni di casa". La doccia fredda per il gol subito, ha condizionato i falchetti. "Un solo errore che ci è stato fatale".