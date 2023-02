FOLIGNO – Il futuro del Foligno in quattro partite. Eccole: con la Pontevecchio, sul terreno dei rossoverdi, al Blasone con il Ventinella, ancora in trasferta a Lama e nel derby con il Cannara. Trecentosessanta minuti per conoscere, forse in maniera definitiva, se il Foligno sarà capace a scalare la classifica, per tentare di allontanarsi da una posizione che al momento lo vede in piena zona retrocessione. la squadra, nonostante le partenze di alcuni uomini chiave, in campo continua a dare il massimo delle proprie possibilità. Come ha sottolineato anche il tecnico della Narnese, Sabatini: "Il Foligno - ha commentato – è una squadra giovane che gioca bene al calcio e che evidenzia un grande attaccamento alla maglia, se sarà capace di superare questo delicato momento, riuscirà a raggiungere l’obiettivo che si era prefisso". Traguardo che per quanto accaduto, in campo e fuori, potrebbe rappresentare il giusto premio per una stagione iniziata a gran galoppo, conclusa al giro di boa in una posizione rassicurante, ‘macchiata’ dalla penalizzazione che, inevitabilmente, più che dagli avversari, è stata la causa che ha contribuito a far scivolare il Foligno in zona retrocessione. C.Lu.