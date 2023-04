Il Foligno pensa al Pontevalleceppi, Cotroneo: "Vincere per rimanere nella griglia play out"

FOLIGNO – In attesa della ripresa delle ostilità dopo il successo arrivato nel derby con la C4 e la pausa di ieri, in casa Foligno l’interesse è già rivolto al confronto casalingo con il Pontevalleceppi e all’avvicendamento societario con Simone Filippetti destinato a subentrare al presidente Renato Colavita. Avvicendamento che se i tifosi non hanno gradito e contestano l’operato della società, all’interno della squadra il clima, era ed è rimasto sereno. "Intanto vorrei sottolineare l’importanza del successo con la C4, un collettivo di livello – è il parere dell’allenatore Paolo Cotroneo- al cospetto del quale il Foligno, oltre alla prestazione è riuscito a riassaporare il gusto dei tre punti. Vittoria che ci offre l’opportunità per preparare in un clima di serenità l’appuntamento con il Pontevalleceppi. Confronto dal quale la mia squadra, per evitare ulteriori guai, è obbligata per provare a vincere per rimanere nella griglia dei play out. Per quanto riguarda il futuro con Filippetti che dovrebbe subentrare a Colavita mi sento di poter dire – continua Cotroneo – che la società si è mossa nel migliore dei modi. Per preparare il futuro e per far capire che il Foligno Calcio è ancora vivo, pronto a proseguire nuove avventure qualunque sia l’epilogo di questa stagione. Un futuro garantito, confermato dal fatto che la società – sono ancora le parole di Cotroneo – ha provveduto a regolarizzare i rimborsi spesa ai calciatori e che, con largo anticipo appare decisa a programmare il futuro. Questi i segnali che ho percepito – conclude il tecnico dei falchetti- per cui adesso spetta a noi chiudere la stagione nel migliore dei modi". Clima opposto all’interno del popolo biancazzurro che rumoreggia contro l’atteggiamento assunto dall club. Motivo per cui i tifosi nel contestare l’operato dei vertici societari, oggi alle ore 20 presso il Circolo Dardi di Borroni, ha promosso un incontro al quale oltre ai tifosi dovrebbero partecipare anche alcune delle vecchie glorie del recente passato. Proveranno ad individuare una linea comune per il futuro.

Carlo Luccioni