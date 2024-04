Il cammino del Perugia. Grifo, Carrarese vicina. Così si riapre la battaglia per la terza posizione

Restano tre partite, nove punti a disposizione, un quarto posto di fatto blindato (il Gubbio, quinto ha otto punti in meno) e una terza piazza che, dopo il tonfo della Carrarese contro la Recanatese, torna più vicina. Sono due i punti di distacco, di fatto tre, perché a parità di punteggio la spunterebbe la squadra toscana che ha gli scontri diretti a favore. Tre punti non sono facili da recuperare, ma la missione non è impossibile. E mentre l’obiettivo primario resta la miglior quarta dei tre gironi (ad oggi il Perugia lo è, visto che la Triestina è scivolata al quarto posto nel girone A con 60 punti), nulla vieta di sognare il podio che consentirebbe al Grifo di approdare direttamente alla fase nazionale, da testa di serie.

Quale il cammino di Perugia e Carrarese da qui alla fine? Quale il grado di difficoltà dei due calendari? La strada da percorerre della Carrarese, a primo acchito sembra più tortuosa, se non fosse che i toscani disputeranno due sfide in casa e una fuori. E, allo stadio dei Marmi, dall’arrivo di Calabro, hanno sempre vinto. I biancorossi, invece, avranno due partite in trasferta e una in casa. Vediamo giornata dopo giornata come il Perugia di Formisano potrebbe tentare l’assalto. La prossima gara, domenica sera, sarà in casa della Vis Pesaro, squadra diciottesima in classifica che nelle ultime otto partite ha conquistato appena un punto. Una sfida che sulla carta è alla portata, la Vis è in caduta libera. La Carrarese torna in casa e sfida il Rimini, formazione che ha vinto tre delle ultime quattro sfide, tutte però in casa. In trasferta non rende al massimo, ma lo stato di forma è buono. Il Rimini è decimo e ha tutte le intenzioni di giocarsi gli spareggi play off, con prospettive di poter arrivare anche sesto. Insomma l’ostacolo non è di poco conto. La penultima gara di campionato vedrà il Grifo sfidare l’Arezzo in casa, mentre la Carrarese andrà in casa della Lucchese. Due derby sentiti, con entrambe le squadre (in campo ieri sera nel posticipo) che sono in lotta per entrare negli spareggi, con l’Arezzo che fuori casa, prima del blitz di Pineto, ha inanellato tre sconfitte e due pareggi. Due gare, in quanto derby, difficili da pronosticare. Nell’ultimo appuntamento i biancorossi saranno di scena a Cesena contro la squadra già promossa in B ma non doma, mentre la Carrarese se la vedrà in casa con il Pontedera, oggi sesta in graduatoria con ambizioni di migliorare.