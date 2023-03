Gubbio, ostacolo San Donato È vietato abbassare la guardia

Non ci si deve cullare sugli allori: le due vittorie nelle ultime due gare, unite al pareggio maturato con il Cesena, hanno rimpolpato il carburante mentale e fisico della squadra rossoblù, che ora deve continuare su questa scia positiva. A cinque partite dalla fine del campionato di serie C, quello che il Gubbio (sesto in classifica a quota 52 punti) non si può permettere è di allentare nuovamente la tensione e perdere ancora punti in classifica. A cominciare dalla gara in programma domenica pomeriggio contro il San Donato Tavarnelle, penultimo in graduatoria a 31 punti (in condominio con altre due formazioni: Imolese e Alessandria) che vuole fare risultato per risollevare la difficile situazione in classifica. Un match assolutamente da non sottovalutare per gli uomini di Braglia, anzi, le squadre che lottano per la salvezza, a fine campionato, sono sempre agguerrite e decise a vendere cara la pelle per rimanere in Serie C.

Nel frattempo, l’AIA ha pubblicato la designazione arbitrale per il weekend: a dirigere San Donato Tavarnelle – Gubbio sarà Gianluca Renzi della sezione di Pesaro, coadiuvato dagli assistenti Daniel Cadirola di Milano e Nicola Di Meo di Nichelino, mentre il quarto uomo sarà Giuseppe Morello di Tivoli. Il direttore di gara è al suo primo anno in Serie C, alla sua nona presenza stagionale e non ha mai diretto i rossoblù, mentre ha incrociato i padroni di casa lo scorso anno, nella gara Rieti - San Donato Tavarnelle, finita 2-1. Come aveva già annunciato mister Braglia, il Gubbio ha organizzato un allenamento congiunto con la Vigor Senigallia, che si svolgerà al “Barbetti” questo pomeriggio alle ore 15:30.

Gli avversari partecipano al campionato di Serie D girone F, nel quale al momento occupano la seconda posizione in classifica.