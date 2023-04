Gubbio insieme con i tifosi Targa e affetto a Sauro Notari

Il Gubbio calcio tra i tifosi. Nella serata di martedì, infatti, la dirigenza dell’A.S. Gubbio, con il Presidente Sauro Notari insieme a Giuseppe Pannacci, Federico Mariotti, Davide Mignemi, Massimiliano Lazzoni, e ai calciatori Bulevardi, Arena, Rosaia e capitan Signorini, si è ritrovata presso l’Osteria Cernicchi in Piazza Giordano Bruno per un momento conviviale condiviso insieme ad un gruppo di tifosi. La cena, dopo la quale è passato per un saluto anche il tecnico rossoblù Piero Braglia, era stata infatti organizzata da uno storico gruppo di sostenitori del quartiere di San Martino, che nell’occasione hanno premiato il presidente Notari con una targa, che recita: "Immensamente grati per il suo smisurato amore per il Gubbio", con firma del gruppo tifosi sammartinari. Il presidente, a nome della società, è rimasto colpito e ha ricambiato donando ai supporters una delle tre maglie da gioco utilizzate quest’anno, in particolare quella nera a dettagli rossi, con la silhouette della città di Gubbio in basso, colorata in blu. La squadra, intanto, prosegue gli allenamenti in campo per preparare la sfida contro il Pontedera. La gara, prevista per domenica 23 alle 14:30, diventa fondamentale in ottica quarto posto: il Gubbio deve vincere e sperare in una non vittoria della Carrarese per superare i marmiferi in classifica e guadagnarsi vantaggi nei playoff.