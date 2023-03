Gubbio a caccia di punti in trasferta Stasera duello con la Recanatese

GUBBIO – Non c’è tempo per riposarsi: il Gubbio deve già tornare in campo. Il pareggio acciuffato all’ultimo minuto contro il Cesena infonde fiducia e sicurezza proprio quando i rossoblù provano a mettere la testa fuori dal periodo più complicato e delicato della stagione. Questa sera si scende in campo alle 21 al “Nicola Tubaldi” contro la Recanatese, squadra che cerca punti in chiave salvezza dopo la vittoria esterna di sabato sul campo del Fiorenzuola. Nel girone d’andata finì 1-3 per i marchigiani al “Barbetti”, con l’ex di giornata, Sbaffo, che aprì le marcature. Anche nel match di oggi sarà l’indiziato numero uno, il giocatore con più qualità dei padroni di casa che può far male al Gubbio, una delle vittime preferite del numero 10 giallorosso nel corso della propria carriera. La partita di oggi servirà alla squadra per confermare la buona prestazione offerta lo scorso sabato, oltre a raccogliere punti fondamentali in ottica playoff. Braglia, che sarà orfano dello squalificato Bontà, applicherà, come annunciato nella conferenza stampa del post-partita di sabato, del leggero turnover alla formazione. Nel 3-5-2 che domani probabilmente vedremo in campo, ci sarà Di Gennaro tra i pali, Dutu, Redolfi e Bonini a comporre la linea difensiva, Toscano in cabina di regia con Rosaia e Vitale sulle mezzali, con Bulevardi sempre in lizza per una maglia da titolare, Semeraro e Tazzer sugli esterni, affidando così il reparto offensivo ad Arena e Di Stefano, con Vazquez e Spina che potrebbero riposarsi. Il mister rossoblù, però, potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda la disposizione in campo: la difesa a tre ha portato ottimi risultati contro il Cesena, ma contro squadre che giocano in maniera diversa si potrebbe tornare ad una difesa a quattro. Da tenere d’occhio anche la situazione di Signorini, Morelli e Corsinelli, che si stanno ancora riprendendo dai rispettivi infortuni e che potrebbero essere convocati ma non saranno al massimo della forma. A dirigere la gara sarà Erminio Cerbasi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti De Vito di Napoli e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto. Il direttore di gara è al suo primo anno in Lega Pro, non ha mai arbitrato il Gubbio in stagione, mentre ha incrociato la Recanatese nel girone d’andata.