Foligno si prepara alla gara con l’Angelana

Con l’amaro in bocca per il mancato successo contro il Cannara, ieri il Foligno ha ripreso la preparazione in vista dell’appuntamento sul difficile terreno dell’Angelana. Trasferta che per gli uomini di Cotroneo si preannuncia proibitiva. Per il livello tecnico dei giallorossi e soprattutto perché l’Angelana, superata di misura dal Sansepolcro su rigore, si ripresenta davanti al proprio pubblico col dente avvelenato decisa a riscattare la beffa subita. A rendere difficile il percorso del Foligno in questo finale di stagione è il calendario che sembra non lasciare spazio alle illusioni. Se non quella di aggrapparsi all’ipotesi di provare a salvare la stagione attraverso i play out. Dopo la trasferta con l’Angelana, infatti, i falchetti affronteranno il testa-coda con l’Ellera al Blasone, poi il viaggio sul terreno del Branca. Il turno successivo davanti a proprio pubblico con la Nestor, altro scontro impegnativo sul neutro di Spello con la C4. Ultima gara casalinga col Pontevalleceppi e poi a Sansepolcro dell’ex allenatore Antonio Armillei, partita che potrebbe rappresentare la promozione per i padroni di casa e per il Foligno la fine del calvario causa la pesante penalizzazione.

C.Lu.