Fir Umbria, lo staff a supporto delle attività regionali

Fervono gli ultimi preparativi in vista della nuova stagione agonistica del rugby umbro. Martedì il presidente del Cr Umbro Egiziano Polenzani e il tecnico regionale Fir Alessandro Speziali hanno ufficializzato lo staff a supporto delle attività regionali, che si è messo subito al lavoro. A coordinare il team sarà sempre Stefano Cardinali, responsabile Fir Promozione e Partecipazione per la Regione Umbria. Ad affiancarlo ci saranno, oltre ad Alessandro Speziali, Fabrizio Fastellini (responsabile formazione), Alessandro Magi (responsabile attività femminile), Alessandra Coaccioli (responsabile rapporti Coni Sport e Salute), Luca Mion (responsabile attività scolastiche) e Giulio Battistacci (preparazione atletica). "Abbiamo scelto di suddividere i compiti – spiega Stefano Cardinali – per rispondere in maniera efficace alle esigenze dei club. Federazione e Comitato devono essere visti sempre di più come punto di riferimento".