Esauriti in poche ore i 1100 tagliandi per gli ospiti

Sono terminati in meno di un giorno i biglietti a disposizione dei tifosi del Frosinone per assistere alla sfida con il Perugia di domani pomeriggio al Curi. I biglietti, 1100 in totale, messi a disposizione nel settore ospiti dello stadio Curi sono terminati intorno alle 11 di ieri mattina. Diversi tifosi giallazzurri, che erano in fila per acquistare il biglietto, sono rimasti dunque a mani vuote. La gara tra il Grifo e i ciociari era stata catalogata come gara a rischio, pertanto i residenti nella provincia di Frosinone potevano acquistare il biglietto solo nel settore ospiti. Adesso tocca ai tifosi di casa rispondere adeguatamente all’invasione dei sostenitori ospiti. I tagliandi possono essere acquistati in modalità online (in questo caso servirà la Grifo Card), al botteghino e nelle ricevitorie abilitate Ticketone. La biglietteria di Pian di Massiano sarà aperta oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domani, giorno gara, dalle 10 alle 15 (orario di chiusura tassativo).