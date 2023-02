Ellera tiene il passo della capolista

NESTOR

1

ELLERA

3

NESTOR: Pallotta, Ferinelli, Vestrelli, Mechetti, Ciurnelli, D’Ambrosio, Faraghini, Sisani M., Fastellini, Del Sante, Sisani D. A disp.: Guerra, Lanzi, Covarelli, Ceccarelli, Ajdini, Pieroni, Bertolini, Regnicoli, El Madouni. All.: Di Loreto

ELLERA: Battistelli, Virgillito, Pettinelli, Ubaldi, Marconi, Gaggiotti, Piccioli, Fondi, Polidori, Peluso, Colombi. A disp.: Cosimetti, Morlunghi, Trentini, Mattei, Tomassini, Fuscagni, Ricci, Conti, Luparini. All.: Ciucarelli

Arbitro: Ciorba di Perugia (Ilaria Bianchini-Rushani di Terni)

Marcatori: 3’ pt Peluso (E), 18’ pt Polidori (E), 30’ st Del Sante (N), 31’ st Colombi (E).

Un’Ellera cinica e spietata tiene il passo della capolista e espugna anche Marsciano. A segno Peluso, Polidori e Colombi in una gara condotta con ordine. Secondo ko di fila per la Nestor di Di Loreto che resta invischiata in zona playout.