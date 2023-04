Di Stefano "A Pontedera pronti a lottare"

GUBBIO – Doppietta personale, la prima tra i professionisti condita anche da un gol di pregevole fattura, a incorniciare una prestazione da migliore in campo: questo lo score di Lorenzo Di Stefano, attaccante classe 2002, nella partita finita 2-2 tra Gubbio e Torres. Intervenuto in conferenza stampa, parla del match e della situazione in classifica: "Abbiamo sofferto anche con loro in 10, dovevamo spingere di più e non chiuderci nella nostra area, ma la Torres l’ha voluta più di noi. Sono felice per la doppietta ma dispiaciuto per il risultato, si complica il quarto posto, andremo a Pontedera e ce la metteremo tutta come sempre, noi non molliamo". Il presente è al Gubbio, ma il futuro può essere blucerchiato: “I playoff sono un campionato a parte e tutti vogliono fare bene, tutti possono vincerli; noi sicuramente ce l’andremo a giocare con tutti. Finora non ho sentito nessuno della Sampdoria, io ho un contratto con loro ma ora penso a finire al meglio questa stagione, poi si vedrà”.