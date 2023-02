Como straripante Spal e Brescia vanno ko

Como straripante nella sfida salvezza con il Cosenza. Il prossimo avversario del Perugia, nella sfida in programma mercoledì sera al Curi, ieri ha conquistato un’importante vittoria con cinque gol. La squadra di Longo ha travolto quella di Viali con cinque gol, con doppietta per Gabrielloni. Sconfitta pesante per il Brescia, che continua a scivolare, stavolta ad avere la meglio è il Bari che si impone in casa delle Rondinelle. Il Venezia conquista un punto, in casa, contro il Cagliari e sale a quota 29 insieme al Perugia. Cade, invece, la Spal sul campo del Genoa e resta a quota 25. Il turno di serie B si chiude oggi con la sfida che interessa i biancorossi, perché in campo andrà il Benevento (26 punti), in trasferta ad Ascoli, con la squadra di Breda che ha conquistato due successi nelle ultime due sfide, uno contro i biancorossi di Castori.