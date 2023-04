Città da scoprire Dal Santa Giuliana fino al Renato Curi

PERUGIA - Dal Santa Giuliana allo stadio Curi. Originale visita guidata con partecipanti d’eccezione nell’iniziativa promossa nel capoluogo umbro da Gran Tour Perugia, nell’ambito del progetto "Educational", in sinergia con il Perugia calcio e il museo del Perugia. Martedì mattina, partendo dal Santa Giuliana gli studenti delle classi terze, sezioni H e G, della scuola secondaria di primo grado San Paolo, tra aneddoti e nozioni di cultura, sono arrivati, tra trekking urbano e un piccolo viaggio in minimetrò, fino allo stadio Curi dove, dopo aver ammirato e toccato con mano il campo, hanno potuto poi visitare il museo. A fare da Cicerone sono stati Carlo Giulietti (membro commissione esperti storia dell’A.C. Perugia calcio) e Valentino Fonduti (responsabile marketing) che hanno guidato i ragazzi in un viaggio nei 118 anni di storia del gioco del calcio del capoluogo umbro, fatto di passioni, gioie, dolori, momenti di aggregazione. A conclusione della visita, la società ha invitato gli studenti ad assistere al match casalingo al Curi tra Perugia e Cosenza di sabato 22 aprile.