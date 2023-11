Calcio Eccellenza: altalena di emozioni (2-2). Pari col Città di Castello. Ma il Branca recrimina per una rete annullata

BRANCA

2

CITTA’ DI CASTELLO

2

BRANCA (3-5-2): Lapazio; Matarazzi, Giambi, Fondacci; Patrignani (26'st Mangiaratti), Gatti (38'st Soumahoro), Benedetti, De Iuliis, Giacometti; E. Marchi, Fastellini. A disp.: Sergiacomi, Balbuena, Bettelli, Biagiotti, L. Marchi, Mangiaratti, Provvedi, Soumahoro, Bellucci. All.: Lisarelli.

CITTÀ DI CASTELLO (4-3-3): Stefanelli; Lavano, Zanchi, Croce, Caruso; Rinaldi, Capezzuto, Mattei (46'st Paladino); Posada, Giannò, Peluso (46'st Conti). A disp.: Palazzini, De Vito, Locchi, Carnicelli, Conti, Vassallo, Paladino, De Vitis, Giabbecucci. All.: Armillei.

Arbitro: Diletta Ciommei di Terni (Mariani di Perugia, Plebani).

Reti: 34’pt De Iuliis, 2’st Peluso, 40’st Mattei, 42’st Fastellini. Note: Ammoniti: Patrignani, Fastellini, Mangiaratti (B); Lavano, Giannò, Mattei (C). Angoli: 11-3. Recupero: 0’pt; 5’st.

Gol e spettacolo al Santa Barbara fra Branca e Città di Castello. Finisce 2-2, un punto che sta stretto ai padroni di casa che recriminano per un gol annullato a Marchi, dall’arbitro Diletta Ciommei di Terni per un fuorigioco che mandato su tutte le furie il Branca. Un Branca che trova il vantaggio al 34’ con De Iuliis. In avvio di ripresa ci pensa Peluso a firmare il pari dei tifernati. Gol annullato a Marchi ed ecco che a 5’ dalla fine Mattei, con un eurogol, firma il 2-1 del Città di Castello. Due minuti però e il Branca trova, con il solito Fastellini, il gol del definitivo 2-2. Il Città di Castello torna a muovere la classifica dopo il ko contro il Pierantonio, aspettando il big match di domenica prossima con l’Acf Foligno, il Branca porta a casa il quarto risultato utile di fila e il terzo pareggio consecutivo.