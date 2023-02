Buone nuove per la Ternana Palumbo esce dall’ospedale

TERNI

Buone notizie su Antonio Palumbo. Il centrocampista, infatti, ieri mattina è stato dimesso dall’Ospedale "Santa Maria" di Terni dove si trovava ricoverato da domenica per una colite addominale che lo aveva costretto a saltare la trasferta a Cosenza. Nella nota diffusa dalla Ternana è detto che "in seguito all’esito degli esami strumentali eseguiti ed al miglioramento della situazione clinica il calciatore ha potuto lasciare il "Santa Maria" per riprendere, gradualmente, la normale attività agonistica". Il club ha poi ringraziato "gli ottimi professionisti del nosocomio cittadino per la professionalità dimostrata". Le condizioni di Palumbo, ieri tenuto a riposo, saranno monitorate dallo staff medico per valutarne le possibilità di impiego nella gara casalinga di sabato (ore 16.15) col Parma. Il confronto con la corrazzata emiliana servirà a testare le ambizioni di promozione della Ternana in un autentico scontro diretto per i play-off. Il Parma, reduce dalla vittoria col Genoa, si è rafforzato ulteriormente nella sessione invernale del calciomercato acquisendo l’esterno offensivo Zanimacchia. La Ternana, invece, arriva all’appuntamento coi ducali dopo il deludente pareggio col Cosenza, ultimo in classifica, contro il quale, però, il Parma aveva perso la settimana precedente. Il tecnico Andreazzoli è in apprensione per le condizioni di Mantovani e Favilli che ieri hanno saltato l’allenamento a causa dell’influenza, mentre Capuano ha continuato a svolgere lavoro personalizzato. Oggi seduta mattutina a porte chiuse.

Massimo Ciaccolini