Al via la prevendita Stop tifosi da Benevento

PERUGIA – Dopo la riunione del Gos ha preso il via la prevendita dei tagliandi per la gara di venerdì sera al Curi contro il Benevento (fischio di inizio alle 20,30). I biglietti possono essere acquistati in modalità online, nelle ricevitorie abilitate Ticketone e a partire da oggi anche al botteghino di Pian di Massiano. La biglietteria (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria) sarà aperta oggi e domani dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle ore 19; venerdì (giorno gara) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Per quanto riguarda il settore ospiti c’è una forte restrizione: è fatto divieto di acquisto tagliandi per i residenti della provincia di Benevento, per il settore di Curva Sud il costo del biglietto è di 15 euro.