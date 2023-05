Al Penzo c’è Maggioni Sarà il quinto incrocio

Sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco a dirigere Venezia-Perugia, gara valida per la trentasettesima giornata di campionato in programma sabato alle 14 al Penzo.

A coadiuvarlo gli assistenti Davide Moro di Schio e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. Al VAR Luca Banti di Livorno, AVAR Salvatore Longo di Paola.

Sono quattro i precedenti con Maggioni e uno score che racconta di due vittorie e due sconfitte. I due successi si riferiscono alla stagione 2018-2019, una in casa con il Livorno, l’altra in trasferta con il Carpi. Poi la sconfitta in casa con il Cittadella nella stagione 2019-2020 e in questa stagione contro il Sudtirol (1-2) dello scorso 16 ottobre. Otto invece i precedenti con il Venezia, quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, nessun incrocio in questo campionato.