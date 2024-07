Omicidio a Spoleto, ragazzo di 28 anni ammazzato a coltellate durante una lite. Un arresto

Spoleto (Perugia), 21 luglio 2024 – Omicidio nella notte di sabato a Spoleto. La vittima è un 28enne italiano deceduto nel popolare quartiere Casette. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione mortale sarebbe avvenuta all’interno di un appartamento di via 2 Giugno al culmine di una lite. Il ragazzo è stato ucciso da una coltellata.

La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Spoleto che stanno ricostruendo gli ultimi minuti di vita del giovane. Secondo le prime testimonianze, il 28enne intorno alle 21 sarebbe stato vittima di una colluttazione nell’abitazione di via 2 giugno e sarebbe poi scappato in strada forse per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo.

“Ho visto un ragazzo che si aggrappava alla recinzione di casa e mi ha detto 'signora aiutami, chiama un'ambulanza. Mi hanno accoltellato’”: è la testimonianza di Maria Rita che abita in una casa vicina a quella dove è avvenuto l’omicidio.

La donna racconta di essere subito uscita di casa con un familiare e di avere cercato di aiutare il giovane in attesa del 118, ma la corsa dei sanitari è risultata vana: il ragazzo è deceduto in ospedale.

I carabinieri della compagnia di Spoleto, coordinati dal capitano Teresa Messore, hanno arrestato un 42enne, di origini albanesi, gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell’omicidio. A seguire l'indagine anche il procuratore capo Claudio Cicchella.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ieri sera, intorno alle 21, al culmine di un litigio avvenuto sotto la propria abitazione avrebbe colpito al torace, con un coltello da cucina, il ragazzo. L'arma bianca presumibilmente utilizzata per colpire la vittima è stata sequestrata mentre la salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Perugia per il successivo esame autoptico.

I militari questa mattina sono già tornati sul posto per effettuare alcuni rilievi all’interno dell’appartamento. I residenti del quartiere Casette sono in stato di shock.