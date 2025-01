Laura Pernazza resta sindaco di Amelia

Amelia (Terni), 4 ottobre 2021 - Vince Laura Pernazza che resta alla guida del Comune. Il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, conquista il 54,92 per cento dei voti, pari a 3524 preferenze, e la sua lista "Per Amelia" incassa undici seggi consiliari. I candidati alternativi Pompeo Petrarca e Piero Bernardini, entrambi di area centrosinistra, sono costretti a inseguire.

Va di certo meglio Petrarca che, con la lista Amelia Domani, centra il bottino di 2216 voti, che valgono il 34,53 per cento e 4 seggi consiliari. Dietro ancora Piero Bernardini, "Obiettivo Comune", che conta 677 preferenze e il 10,55 per cento dei voti, pari a un seggio consiliare. Sono 6579 gli elettori, pari al 66,9 per cento.