Perugia, lite con katana e coltelli sulla scalinata del Duomo: due giovani denunciati

Perugia, 3 luglio 2024 - Lite sulla scalinata in piazza IV Novembre in pieno centro con coltelli e katana di un metro. La Polizia allertata da un cittadino ha denunciato due dei tre giovani rintracciati a bordo di un'auto. Grazie alle descrizioni fornite, gli operatori sono riusciti a localizzare l’auto con a bordo i tre soggetti, uno dei quali, alla vista della pattuglia, è sceso repentinamente dal veicolo dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. I due uomini, di cittadinanza straniera, sono stati quindi identificati dai poliziotti che li hanno sottoposti a perquisizione – estesa anche al veicolo – che ha dato esito positivo. Infatti, nei sedili posteriori dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto una spada, modello “katana”, lunga circa un metro. Nel corso del controllo, gli operatori hanno constatato, inoltre, che il 29enne mostrava evidenti segni di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche; per questo motivo è stato sottoposto alla prova dell’etilometro dal personale della Polizia Locale di Perugia, verifica che ha dato esito positivo.