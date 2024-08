Perugia, che rimonta: sotto 3-0 riesce a pareggiare. E al 96’ Gemello para un rigore

Perugia, 24 agosto 2024 – Un esordio così non se lo aspettava nessuno. Sei gol, un punto, ma soprattutto una rimonta pazzesca. Il Perugia – nella prima giornata di serie C – fa vedere di tutto e di più nel piccolo impianto di Piancastagnaio, contro la neo promossa Pianese, con quasi 700 tifosi al seguito. Scioccante in avvio, quando va sotto 3 gol nel giro di 18 minuti, un’altra faccia con i cambi giusti e i ritocchi tattici che consentono di mettere in piedi una clamorosa rimonta. E nel finale, il portiere Gemello dopo una prestazione «allegra» come quella della difesa in avvio,

salva il clamoroso ko parando il rigore, il secondo (dubbio) concesso alla Pianese, a tempo scaduto. Si mangia le mani la squadra di casa, soprattutto per il finale. Perchè nell’ultimo dei sei minuti di recupero rigore per la Pianese (mano di Lickunas su tiro di Remy). Sorrentino però si fa

ipnotizzare da Gemello e gli calcia addosso, sulla ribattuta Da Pozzo non riesce a ribadire, finisce 3-3.

PIANESE-PERUGIA 3-3

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti, Pacciardi (27’st Remy), Polidori; Boccadamo (27’st Da Pozzo), Simeoni, Proietto, Nicoli; Mastropietro (32’st Odjer), Falleni (21’st Colombo); Mignani (27’st Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali, Remy, Indragoli, Reali, Morgantini, Frey, Spinosa, Capanni, Barbetti. Allenatore: Prosperi

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Plaia (1’ st Angella), Amoran, Viti, Bacchin (39’st Lickunas); Torrasi, Bartolomei; Ricci (27’st Matos), Di Maggio (1’st Sylla), Palsson (1’st Polizzi); Montevago. A disposizione: Yimga, Albertoni, Morichelli, Giunti, Seghetti, Barberini, Marconi, Agosti. Allenatore: Formisano

Arbitro: Viapiana di Catanzaro Assistenti: Cassano di Saronno e Morotti di Bergamo. Quarto uomo: Vailati di Crema

Marcatori: 4’pt Polidori, 15’pt Mastropietro (rig.), 18’pt Fallemi, 29’ pt Ricci, 19’st Polizzi, 33’st Montevago

Note: ammoniti Amoran, Mastropietro, Montevago, Di Maggio, Formisano Espulso Pignataro (vice-Formisano) Presenti 1467 spettatori (di cui 645 ospiti)