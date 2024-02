Perugia, al via il master di scrittura seriale di fiction

Perugia, 5 febbraio 2024 - Al via la quinta edizione del Master di scrittura seriale di fiction. Si tratta di un’offerta formativa specialistica per giovani editor e sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura, criteri di costo, regia e montaggio. È questo l’obiettivo del Master di scrittura seriale di fiction, organizzato dal Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, con sede a Perugia, in collaborazione con Rai-Radiotelevisione Italiana/Direzione Rai Fiction, e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivo. Il Master, giunto alla sua quinta edizione, si rivolge ai giovani che vogliano entrare nel mondo della scrittura e della produzione televisiva e cross mediale, specificamente seriale, facendo tesoro delle esperienze più recenti sia nel campo della produzione di fiction italiana che di quella internazionale, dove le competenze degli sceneggiatori si intrecciano sempre più strettamente con quelle produttive. Il limite massimo di età per partecipare al Master è di 40 anni, cioè non si deve essere nati prima del 1 gennaio 1984.

La selezione, svolta dal Centro in collaborazione con Rai Fiction, individuerà, a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, 15 giovani scrittori. Tutto il materiale di selezione deve essere spedito entro e non oltre il 9 marzo (farà fede la data del timbro postale), secondo le modalità previste dal bando. Il Master, costituito da lezioni teoriche e pratiche e da attività collettive e individuali assistite dalla collaborazione di tutor, si strutturerà su 5 moduli di lezioni ed esercitazioni articolati in 18 settimane, con 5 giorni di lezioni obbligatorie a settimana, 8 ore giornaliere tra lezioni, incontri ed esercitazioni dal lunedì al giovedì e 4 ore al venerdì a cui seguiranno, sempre il venerdì, 4 ore di proiezioni facoltative, per una durata complessiva di 640 ore di lezione e 40 di proiezioni. Entro i sei mesi successivi alla conclusione del Master, ai diplomati sarà offerta la partecipazione a stage, presso organismi televisivi e società di produzione, finalizzati all’approfondimento dei processi produttivi della fiction seriale. Il Master è a pagamento (la tassa di partecipazione al corso è di 4mila euro) e si svolgerà presso la sede del Centro di Giornalismo Radiotelevisivo a Perugia, dal 2 maggio al 30 settembre di quest’anno, con interruzione della frequenza per almeno due settimane nel mese di agosto. Sono previste cinque borse di studio: tre a copertura totale del costo di partecipazione e due del valore di 2mila euro. La quota di partecipazione non comprende né il vitto né l’alloggio. Il Centro Italiano di Studi Superiori mette a disposizione degli allievi una Foresteria, il cui canone mensile di locazione è mantenuto ai minimi rispetto ai prezzi di mercato. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Centro di giornalismo (www.centrogiornalismo.it) oppure telefonare al numero 075/5911211 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17). Maurizio Costanzo