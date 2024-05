Litiga con la moglie, ma negli slip ha un etto di hashish: arrestato

Perugia, 3 maggio 2024 - Litiga con la moglie e finisce in manette perché trovato in possesso di un etto di hashish, nascosto negli slip. Arrestato un 53enne protagonista della lite in famiglia che ha spinto la compagna a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Quando i carabinieri sono intervenuti nell’appartamento l’uomo ha assunto un comportamento particolarmente sospettoso.

Il soggetto, che aveva già precedenti di polizia è stato perquisito. Negli slip aveva un panetto di “fumo” da circa 100 grammi, che è stato sequestrato e che gli è costato l’arresto per spaccio. La perquisizione è stata estesa all’intera abitazione e dalla tasca di una valigia è spuntato anche un bilancino di precisione.